Утка с апельсинами и мёдом — семейный рецепт псковского губернатора

19:41, 30 декабря 2022, ПАИ

Какие блюда стали традиционными на столе у губернатора Псковской области, рассказал Михаил Ведерников в эфире специального проекта в рамках программы «Псковский телеграм» — «Гвоздь телеграма».

«Обязательно уже десять лет делаем утку на Новый год. Мы были в одном учреждении с семьёй, и я попробовал это блюдо с мёдом и апельсинами, мне очень понравилось, и я даже взял телефон фермера, который этих уток выращивает. Утки — наши, псковские, экологически чистые, очень вкусные, но жирные», — поделился глава региона.

При этом, по его словам, новогодний стол — это больше задача жены, но и сам Михаил Ведерников принимает активное участие в приготовлении блюд.

Кроме этого, на новогоднем столе у губернатора всегда традиционно стоит салат оливье. «Готовим так, чтобы ещё на несколько дней осталось», — добавил глава региона.

Полностью интервью можно посмотреть по ссылке.