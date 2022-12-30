В Пскове отслужили заупокойную литию по священнику Александру Цыганову
Заупокойная лития по погибшему псковскому священнику Александру Цыганову прошла сегодня в посёлке Выбуты Псковского района. Об этом сообщил телеканал «Первый Псковский».
Ровно 40 дней прошло со дня кончины священнослужителя, который умер от полученных травм в зоне СВО.
«Все мы — собратья отца Александра, духовенство и прихожане Псковской епархии — увидели, как должен жить истинный христианин. А истинный христианин всегда должен быть готов к встрече с Господом», — сказал иерей Александр, ключарь храма Александра Невского.
В траурном мероприятии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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