В Пскове отслужили заупокойную литию по священнику Александру Цыганову

21:44, 30 декабря 2022, ПАИ

Заупокойная лития по погибшему псковскому священнику Александру Цыганову прошла сегодня в посёлке Выбуты Псковского района. Об этом сообщил телеканал «Первый Псковский».

Ровно 40 дней прошло со дня кончины священнослужителя, который умер от полученных травм в зоне СВО.

«Все мы — собратья отца Александра, духовенство и прихожане Псковской епархии — увидели, как должен жить истинный христианин. А истинный христианин всегда должен быть готов к встрече с Господом», — сказал иерей Александр, ключарь храма Александра Невского.

В траурном мероприятии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников.