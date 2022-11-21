Священник Псковской дивизии ВДВ скончался от полученных в зоне СВО ранений

19:53, 21 ноября 2022, ПАИ

От полученных ранений скончался воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ иерей Александр Цыганов. Об этом сообщается в группе «Псковская епархия Русской Православной Церкви» в соцсети «ВКонтакте».

«21 ноября после двух тяжёлых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма Святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что он попал под обстрел с «десантным батюшкой» протоиереем Михаилом Васильевым, который погиб в зоне СВО.