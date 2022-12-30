Президент Бразилии ждёт встречи с Владимиром Путиным

20:33, 01 января 2023, ПАИ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письменное послание Владимира Путина, его ждут с визитом в России, как только позволит график, сообщает корреспондент ТАСС.

Президент Бразилии в ходе встречи подтвердил готовность перезапустить отношения с РФ, нарастить сотрудничество в разных сферах, отметила Матвиенко.

Луис Инасиу Лула да Силва поддержал идею скорейшего запуска работы комиссии высокого уровня с РФ, которая не собиралась несколько лет, рассказала председатель Совфеда.