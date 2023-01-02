Ещё два человека заразились коронавирусом в Псковской области

17:01, 02 января 2023, ПАИ

Два новых случаев коронавируса подтвердили в Псковской области за сутки. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, всего с начала пандемии заразились 125 935 человек.

Выздоровели ещё 11 человек, всего – 123 805. При этом ни один человек не умер от COVID-19 за последние сутки. Всего с начала пандемии скончалось 1 959 человек.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: в Опочецком и Пушкиногорском районе по одному новому случаю заражения.