Ещё два человека заразились коронавирусом в Псковской области
Два новых случаев коронавируса подтвердили в Псковской области за сутки. Как сообщает официальный Telegram-канал региона, всего с начала пандемии заразились 125 935 человек.
Выздоровели ещё 11 человек, всего – 123 805. При этом ни один человек не умер от COVID-19 за последние сутки. Всего с начала пандемии скончалось 1 959 человек.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: в Опочецком и Пушкиногорском районе по одному новому случаю заражения.
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02 января 2023
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