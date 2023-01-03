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Борис Елкин отметил значимые итоги Пскова в сфере туризма за 2022 год

Значимые итоги города в сфере туризма за 2022 отметил в своём Telegram-Канале глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

Псков стал победителем первого Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города. В 2023 году город получит 130 млн рублей на организацию ярмарочного пространства с иллюминацией, смотровой площадки с видом на Мирожский монастырь, установку стационарных биноклей в живописных местах и размещение арт-объектов и фотозон на пешеходных маршрутах.

«Город Воинской Славы Псков получил уникальную реликвию – Меч Победы. Он будет храниться в современном библиотечном центре, который откроется в бывшем кинотеатре «Октябрь», — отметил глава города. 

Также была изготовлена первая партия брендированных псковских люков. Несколько экземпляров в виде псковского снетка, псковской деньги и с надписью «А псковские люки самые красивые» размещены в центре Пскова. «Дизайнерские люки также изготовлены в миниатюре и продаются в Центре туризма и творческих индустрий Пскова, который в этом году отметил свой первый день рождения», — рассказал Борис Елкин.

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