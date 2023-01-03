Борис Елкин отметил значимые итоги Пскова в сфере туризма за 2022 год

15:56, 03 января 2023, ПАИ

Значимые итоги города в сфере туризма за 2022 отметил в своём Telegram-Канале глава города Борис Елкин.

Псков стал победителем первого Всероссийского конкурса лучших проектов туристского кода центра города. В 2023 году город получит 130 млн рублей на организацию ярмарочного пространства с иллюминацией, смотровой площадки с видом на Мирожский монастырь, установку стационарных биноклей в живописных местах и размещение арт-объектов и фотозон на пешеходных маршрутах.

«Город Воинской Славы Псков получил уникальную реликвию – Меч Победы. Он будет храниться в современном библиотечном центре, который откроется в бывшем кинотеатре «Октябрь», — отметил глава города.

Также была изготовлена первая партия брендированных псковских люков. Несколько экземпляров в виде псковского снетка, псковской деньги и с надписью «А псковские люки самые красивые» размещены в центре Пскова. «Дизайнерские люки также изготовлены в миниатюре и продаются в Центре туризма и творческих индустрий Пскова, который в этом году отметил свой первый день рождения», — рассказал Борис Елкин.