Псковская область вошла в топ-5 регионов Северо-Запада по доступности отдыха на Рождество

18:20, 03 января 2023, ПАИ

Псковская область входит в топ-5 на Северо-Западе РФ по доступности отдыха на Рождество.

Портал бронирования «Санатории-России.рф» представил рейтинг российских регионов по популярности и доступности отдыха на рождественские праздники в этом году. Рейтинг составлен на основе анализа цен на путёвки в санатории России при заезде на праздник Рождества с 7 на 8 января 2023 года.

По данным портала, в Северо-Западном ФО дешевле всего на Рождество поехать в санатории Республики Коми (3 880 рублей в сутки), Ненецкого автономного округа (3 900 рублей), Вологодской области (4 100 рублей), Архангельской области (4 300 рублей) и Псковской области (4 330 рублей). Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры.

Дороже всего в СЗФО обойдётся пребывание в рождественский праздник в санаториях Ленинградской области (5 570 рублей в сутки), Карелии (5 490 рублей) и Санкт-Петербурга (5 120 рублей).

Для сравнения: новогоднее празднование в здравницах Краснодарского края обойдётся в 5 730 рублей, а на курортах кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае — в 5 840 рублей.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, большим спросом в Рождество пользуются санатории со спа-услугами, массажем и косметологией, так как праздничные выходные дни дают возможность заняться своим здоровьем, отдохнуть и перезагрузиться.

Ранее Псковское агентство информации писало о том, что Псковская область также вошла в топ-5 доступности отдыха в новогодние каникулы.