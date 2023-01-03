Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область вошла в топ-5 регионов Северо-Запада по доступности отдыха на Рождество

Лыжные прогулки в санатории «Хилово». Фото из открытого источника

Псковская область входит в топ-5 на Северо-Западе РФ по доступности отдыха на Рождество.

Портал бронирования «Санатории-России.рф» представил рейтинг российских регионов по популярности и доступности отдыха на рождественские праздники в этом году. Рейтинг составлен на основе анализа цен на путёвки в санатории России при заезде на праздник Рождества с 7 на 8 января 2023 года.

По данным портала, в Северо-Западном ФО дешевле всего на Рождество поехать в санатории Республики Коми (3 880 рублей в сутки), Ненецкого автономного округа (3 900 рублей), Вологодской области (4 100 рублей), Архангельской области (4 300 рублей) и Псковской области (4 330 рублей). Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры.

Дороже всего в СЗФО обойдётся пребывание в рождественский праздник в санаториях Ленинградской области (5 570 рублей в сутки), Карелии (5 490 рублей) и Санкт-Петербурга (5 120 рублей).

Для сравнения: новогоднее празднование в здравницах Краснодарского края обойдётся в 5 730 рублей, а на курортах кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае — в 5 840 рублей. 

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, большим спросом в Рождество пользуются санатории со спа-услугами, массажем и косметологией, так как праздничные выходные дни дают возможность заняться своим здоровьем, отдохнуть и перезагрузиться.

Ранее Псковское агентство информации писало о том, что Псковская область также вошла в топ-5 доступности отдыха в новогодние каникулы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 января 2023

Итоги года: ПАИ вышло в лидеры по количеству цитат среди псковских СМИ
03 января 2023

Псковская область вошла в топ-5 регионов Северо-Запада по доступности отдыха на Рождество
03 января 2023

Чемпионат по тхэквондо проведут в Пскове 28–29 января
03 января 2023

Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим
03 января 2023

Борис Елкин отметил значимые итоги Пскова в сфере туризма за 2022 год
03 января 2023

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Псковской области более чем на 20%
03 января 2023

Облачную погоду и небольшой снег прогнозируют псковские синоптики 4 января
03 января 2023

«Забег обещаний» состоялся в Великих Луках

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...