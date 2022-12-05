Псковская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по доступности новогоднего отдыха

15:15, 05 декабря 2022, ПАИ

Псковская область входит в топ-5 регионов Северо-Западного федерального округа по доступности отдыха на Новый год, сообщает Турстат. Рейтинг составлен на основе анализа цен на путевки в санаториях России при заезде на три дня с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года.

По данным портала Санатории-России.рф, в Северо-Западном ФО дешевле всего на Новый год поехать в санатории Республики Коми (9 120 рублей), Ненецкого автономного округа (9 180 рублей), Вологодской (9 660 рублей), Архангельской (10 090 рублей) и Псковской области (10 190 рублей). Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры, но исключает новогодний банкет.

Дороже всего в СЗФО обойдется пребывание в новогоднюю ночь в санаториях Карелии (15 600 рублей), Калининградской области (15 730 рублей) и Санкт-Петербурга (15 800 рублей).

Для сравнения, новогоднее празднование в здравницах Москвы обойдется 15 120 рублей и Московской области - 14 850 рублей.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, следующий год может стать рекордным по спросу и загрузке санаторно-курортных учреждений. Так, на сегодняшний день количество бронирований на весенние и летние месяцы 2023 года уже существенно выше, чем в прошлые годы.