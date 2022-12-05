Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по доступности новогоднего отдыха

Псковская область входит в топ-5 регионов Северо-Западного федерального округа по доступности отдыха на Новый год, сообщает Турстат. Рейтинг составлен на основе анализа цен на путевки в санаториях России при заезде на три дня с 31 декабря 2022 по 2 января 2023 года.

По данным портала Санатории-России.рф, в Северо-Западном ФО дешевле всего на Новый год поехать в санатории Республики Коми (9 120 рублей), Ненецкого автономного округа (9 180 рублей), Вологодской (9 660 рублей), Архангельской (10 090 рублей) и Псковской области (10 190 рублей). Стоимость отдыха включает проживание, питание и лечебные процедуры, но исключает новогодний банкет.

Дороже всего в СЗФО обойдется пребывание в новогоднюю ночь в санаториях Карелии (15 600 рублей), Калининградской области (15 730 рублей) и Санкт-Петербурга (15 800 рублей).

Для сравнения, новогоднее празднование в здравницах Москвы обойдется 15 120 рублей и Московской области - 14 850 рублей.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, следующий год может стать рекордным по спросу и загрузке санаторно-курортных учреждений. Так, на сегодняшний день количество бронирований на весенние и летние месяцы 2023 года уже существенно выше, чем в прошлые годы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 декабря 2022

Фестиваль НКО выдвинут на «Народное признание — 2022» в номинации «Событие»
05 декабря 2022

Студенты ПсковГУ приняли участие в медиафоруме «Без срока давности»
05 декабря 2022

Псковская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по доступности новогоднего отдыха
05 декабря 2022

Вышитую карту Псковской области покажут псковичам 12 декабря
05 декабря 2022

В Пскове на концерте в поддержку участников СВО выступят студенты

05 декабря 2022

Псковские пенсионеры стали лучшими на конкурсе в Москве
05 декабря 2022

«Псковавтодор» получил крупную партию уборочной техники
05 декабря 2022

Об отправке беженцев из Пскова в годы Первой мировой рассказали в архиве

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...