В Псковской области за последние сутки от коронавируса умер один человек
Официальный Telegram-канал Псковской области опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки.
Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом — 125 938 (за сутки — 3). Выздоровело 123 818 человек (за сутки — 13), умерло — 1960 (за сутки — 1).
Псков – 41274/0,
Великие Луки – 18267/1,
Бежаницкий район – 1614/1,
Великолукский район – 2857/0,
Гдовский район – 2257/0,
Дедовичский район – 3111/1,
Дновский район – 1024/0,
Красногородский район – 1145/0,
Куньинский район – 1072/0,
Локнянский район – 1220/0,
Невельский район – 5669/0,
Новоржевский район – 1353/0,
Новосокольнический район – 3307/0,
Опочецкий район – 3845/0,
Островский район – 6102/0,
Палкинский район – 1282/0,
Печорский район – 2985/0,
Плюсский район – 1986/0,
Порховский район – 4573/0,
Псковский район – 9726/0,
Пустошкинский район – 1596/0,
Пушкиногорский район – 1813/0,
Пыталовский район – 1926/0,
Себежский район – 3012/0,
Струго-Красненский район – 2127/0,
Усвятский район – 749/0.
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.