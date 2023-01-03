В Псковской области за последние сутки от коронавируса умер один человек

19:33, 03 января 2023, ПАИ

Официальный Telegram-канал Псковской области опубликовал статистику заболеваемости коронавирусом за минувшие сутки.

Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом — 125 938 (за сутки — 3). Выздоровело 123 818 человек (за сутки — 13), умерло — 1960 (за сутки — 1).

Псков – 41274/0,

Великие Луки – 18267/1,

Бежаницкий район – 1614/1,

Великолукский район – 2857/0,

Гдовский район – 2257/0,

Дедовичский район – 3111/1,

Дновский район – 1024/0,

Красногородский район – 1145/0,

Куньинский район – 1072/0,

Локнянский район – 1220/0,

Невельский район – 5669/0,

Новоржевский район – 1353/0,

Новосокольнический район – 3307/0,

Опочецкий район – 3845/0,

Островский район – 6102/0,

Палкинский район – 1282/0,

Печорский район – 2985/0,

Плюсский район – 1986/0,

Порховский район – 4573/0,

Псковский район – 9726/0,

Пустошкинский район – 1596/0,

Пушкиногорский район – 1813/0,

Пыталовский район – 1926/0,

Себежский район – 3012/0,

Струго-Красненский район – 2127/0,

Усвятский район – 749/0.

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.