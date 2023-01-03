В Островском доме детского творчества открылась выставка новогодних поделок

21:01, 03 января 2023, ПАИ

В Доме детского творчества проходит выставка поделок, посвящённых Новому году, сообщает корреспондент газеты «Островские вести».

В новогодние праздничные дни по традиции в Доме детского творчества им К. И. Назаровой проходит районная выставка детских поделок, где можно увидеть необыкновенные сказочные работы. Для детей и родителей, любителей мастерить, фантазировать, творить, эта выставка особенно интересна.

Разнообразные ёлочки, забавные снеговики, заснеженные домики, великолепные рисунки, сказочные композиции и, конечно, символ года, пушистые кролики, — всё сделано руками детей и родителей. Новогодние и зимние сюжеты семейного творчества украсили актовый зал ДДТ и внесли неповторимый элемент в новогодний интерьер.