Великолучанам к в 2022 году было присвоено 205 спортивных разрядов

23:55, 04 января 2023, ПАИ

205 спортивных разрядов присвоили великолучанам в 2022 году. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

«Новыми объектами продолжает прирастать сфера спорта нашего города. Осенью 2022 года состоялось открытие сразу двух спортивных объектов. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» был введён в эксплуатацию скейт-парк на острове Дятлинка.

А по социальной программе «Газпром – детям» открыт пришкольный стадион в МАОУ «Лицей № 11». Помимо этих двух объектов, в 2022 году новая спортивная, многофункциональная площадка была обустроена на городском пляже Великих Лук.

«Нужно сказать, что серьёзное внимание, которое мы уделяем развитию спорта, модернизации и расширению инфраструктуры для занятий физической культурой, приносит положительные результаты», - написал Николай Козловский.Как отметил глава города, великолукские спортсмены год за годом приумножают спортивную славу города, завоёвывают медали на различных турнирах и соревнованиях.В 2022 году великолучанам присвоили 205 спортивных разрядов, из них 31 великолучанин стал кандидатом в мастера спорта.«Во многом именно благодаря развитию спорта и физической культуры, условия для занятий которыми в городе есть для всех возрастных групп великолучан, в городе снижается смертность и растет показатель средней продолжительности жизни», - подчеркнул Николай Козловский.