Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперт объяснил, как защитить стёкла и замки автомобиля от наледи

Как можно избежать обледеневшего замка, примёрзшей двери и покрытых белой коркой стёкол зимой, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

При отрицательной температуре воздуха и обильных осадках автомобили могут покрываться наледью, которая мешает открывать двери, заслоняет обзор и портит дворники. Так, например, стёкла автомобиля можно защитить с помощью специального водоотталкивающего состава, отметил он в интервью радио Sputnik.

«Защитную плёнку на всех стёклах автомобиля можно создать с помощью «антидождя»: это специальное химическое водоотталкивающее средство, за счёт которого на стекле оседает меньше жидкости, лёд не намерзает и машина легче очищается. Это актуальный лайфхак зимой. Дворники можно защитить от наледи простым способом — поднять их, когда приехали в место назначения, тогда вода с них будет стекать и они не будут вмораживаться в лёд. Дворники должны быть новыми, при активной эксплуатации автомобиля их надо менять раз в сезон», — посоветовал Антон Шапарин.

Также если остудить автомобиль после поездки, можно избежать образования льда на его поверхности, продолжил эксперт. «Когда вы припарковались, пока в машине ещё тёплый воздух, можно быстро открыть четыре окна, подержать в течение минуты, а потом закрыть. Так машина быстро выстудится и не будет образовываться наледь снаружи», — пояснил он.

Кроме этого, проблему примерзающих дверей и обледеневших замков тоже можно решить. «Нужно силиконовой смазкой смазывать резиновые поверхности дверей и иметь запас WD-40, чтобы защитить замки от замерзания», — порекомендовал Антон Шапарин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 января 2023

Праздничную афишу опубликовали для жителей Псковской области на 5 января
05 января 2023

Псковский хлебокомбинат и «Псков-Полимере» оптимизировали производство за 2022 год
04 января 2023

Военный врач Валентина Короленко удостоена медали «За спасение погибавших»
04 января 2023

Стало известно расписание праздничных богослужений в гдовском храме
04 января 2023

Рождественские прогулки прошли в Пскове
04 января 2023

Студенты ПсковГУ накололи дрова для семьи мобилизованного бойца
04 января 2023

За сутки в Псковской области излечились от коронавируса десять человек
04 января 2023

ВИДЕО Псковичи поздравляют с Новым годом

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...