Эксперт объяснил, как защитить стёкла и замки автомобиля от наледи

09:55, 05 января 2023, ПАИ

Как можно избежать обледеневшего замка, примёрзшей двери и покрытых белой коркой стёкол зимой, рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

При отрицательной температуре воздуха и обильных осадках автомобили могут покрываться наледью, которая мешает открывать двери, заслоняет обзор и портит дворники. Так, например, стёкла автомобиля можно защитить с помощью специального водоотталкивающего состава, отметил он в интервью радио Sputnik.

«Защитную плёнку на всех стёклах автомобиля можно создать с помощью «антидождя»: это специальное химическое водоотталкивающее средство, за счёт которого на стекле оседает меньше жидкости, лёд не намерзает и машина легче очищается. Это актуальный лайфхак зимой. Дворники можно защитить от наледи простым способом — поднять их, когда приехали в место назначения, тогда вода с них будет стекать и они не будут вмораживаться в лёд. Дворники должны быть новыми, при активной эксплуатации автомобиля их надо менять раз в сезон», — посоветовал Антон Шапарин.

Также если остудить автомобиль после поездки, можно избежать образования льда на его поверхности, продолжил эксперт. «Когда вы припарковались, пока в машине ещё тёплый воздух, можно быстро открыть четыре окна, подержать в течение минуты, а потом закрыть. Так машина быстро выстудится и не будет образовываться наледь снаружи», — пояснил он.

Кроме этого, проблему примерзающих дверей и обледеневших замков тоже можно решить. «Нужно силиконовой смазкой смазывать резиновые поверхности дверей и иметь запас WD-40, чтобы защитить замки от замерзания», — порекомендовал Антон Шапарин.