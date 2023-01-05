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Общество

Принцип гостеприимства: 2000 гостей встретил медиацентр ПАИ за год

Продолжаем подводить итоги минувшего года, и на этот раз — о самой посещаемой и самой гостеприимной площадке Псковского агентства информации. Согласно подсчётам, которые озвучила руководитель медиацентра ПАИ Алёна Комарова, «коэффициент гостеприимства» достиг в 2022 году отметки две тысячи человек. Пресс-конференции, круглые столы, брифинги, творческие встречи и другие формы общения с аудиторией и журналистами на площадке медиацентра остаются одними из самых востребованных у спикеров форматов.

Более 500 пресс-конференций прошло в медиацентре Псковского агентства информации в 2022 году. Их участниками стали больше 1 000 гостей федерального и регионального уровня.

В рамках еженедельного бизнес-проекта состоялось более 40 круглых столов с отраслевыми экспертами — с представителями тяжёлой и лёгкой промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, лесопользования и деревообработки, авторынка, сферы развлечений и частного предпринимательства. Всего в них приняло участие порядка 600 человек.

Кроме этого, медиацентр ПАИ стал площадкой III Международного кинофестиваля «Западные ворота». Более десяти встреч с участниками фестиваля — актёрами, режиссёрами, сценаристами — состоялось в 2022 году. Дискуссионная и творческая площадка медиацентра стала центром медийной активности кинофестиваля.

Отметим, что медиацентр стал единственной площадкой ушедшего года, которая организовала брифинг с представителями псковского военкомата, военной и областной прокуратуры, где были даны ответы на важные, интересующие псковичей вопросы о мобилизации. В группе агентства в соцсети «ВКонтакте» этот брифинг набрал более 140 тысяч просмотров.

Вместе с этим руководители медиацентра впервые начали проводить экскурсии для школьников, что вызвало большой интерес детей и родителей.

Также в медиацентре ПАИ в 2022 году прошла «Ночь выборов». Участники мероприятия подводили итоги избирательной кампании вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, депутатами областного и городского уровней, представителями партий, общественных организаций. Более сотни гостей в прямом эфире делились впечатлениями, анализировали ход кампании и давали прогнозы дальнейшего развития и работы. 

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