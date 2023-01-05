Как не заболеть на каникулах: правда и мифы о профилактике и лечении гриппа

18:47, 05 января 2023, ПАИ

Руководитель отдела неонатологии и патологии детей раннего возраста НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук Елена Соломоновна Кешишян рассказала, как обезопасить себя и своего ребенка от вирусных заболеваний, как правильно лечиться, если всё же заболели, и как укрепить иммунитет на годы вперед.

В этом году врачи наблюдают особенно сложную вирусную ситуацию, в частности для детей. Долго находясь в изоляции из-за пандемии коронавируса, взаимодействуя с внешним миром по большей части через медицинскую маску, мы ослабили наш иммунитет. Он отвык от социальных контактов и от необходимости бороться с инфекциями, которые приходят извне.

Кроме того, коронавирус долго доминировал над другими вирусными болезнями. Теперь, когда он стал менее активен, привычные нам заболевания, такие как грипп А (свиной грипп), «подняли голову» и стали более «злыми». Дети, к сожалению, в этом году болеют особенно сильно и в процессе болезни теряют иммунную защиту.

Что делать, чтобы обезопасить себя и своего ребенка от болезни?

Меньше бывайте в общественных местах. Несмотря на то что в новогодние каникулы проходит много праздничных мероприятий, которые хочется посетить, лучше ограничить себя в этом. Но не нужно запираться дома и лишать себя всех плюсов зимы, ведь есть и другие способы порадовать себя и своего ребенка…

Как можно чаще гуляйте на свежем воздухе. Всей семьей совершите поездку за город, тепло оденьтесь и устройте прогулку по лесу. Это поможет укрепить иммунитет, не оказавшись в насыщенной вирусами среде.

Чаще делайте дома влажную уборку. Это убивает вирусы, которые мы приносим с собой, и не дает им размножаться. Благодаря такой профилактике дом, где зимой мы проводим особенно много времени, останется по-настоящему безопасным пространством.

Чаще мойте руки и умывайте лицо, особенно когда приходите с улицы. Мы много раз слышали эти рекомендации, когда эпидемия COVID-19 набирала обороты, и в борьбе с другими вирусами они тоже актуальны.

Мифы о профилактике вирусных заболеваний

Обработка носа средствами, повышающими интерферон (оксолиновая мазь, виферон-гель и пр.), — не лишняя мера, но не панацея. Подобные препараты действуют очень кратковременно и к тому же сушат слизистую.

Промывание носа порой приносит ребенку больше вреда, чем пользы. Конечно, многим нравится мысль, что все вирусы можно просто смыть, но это не всегда получается. К тому же ребенку весьма непросто переносить подобную процедуру. Более того, если у него есть отек и заложенность носа, неправильно проведенное промывание может быть даже опасно.

Носить в общественных местах медицинскую маску — не лучший способ защиты от вирусов для маленьких детей. Причина — через нее ребенку сложно дышать. Малышам до трех лет длительное ношение маски и вовсе противопоказано — они могут не осознать, что у них возникла гипоксия.

Риск заболеть в этом году высок, даже если вы принимаете меры предосторожности. Поэтому нужно быть во всеоружии.

Что делать, если ребенок заболел?

Чтобы бороться с вирусом, необходимы обильное питье, дробное кормление и жаропонижающие средства, если температура поднимается выше 38,5 градуса. Регулярно проветривайте помещение и делайте влажную уборку. Это всё, что нужно организму, чтобы справиться с вирусной инфекцией. Чем меньше вы лечите ребенка, тем быстрее наступит выздоровление.

Когда малыш пойдет на поправку, гуляйте с ним на свежем воздухе. Конечно, на начальном этапе болезни, пока у ребенка держится высокая температура и иммунитет активно борется с вирусом, следует оставаться дома. Но когда недуг уже отступает, а температура становится ниже 37,5 градуса, можно (и даже нужно) выходить на улицу. Воздух поможет окончательно побороть вирус, а иммунная защита вашего ребенка станет только крепче.

Обязательно наблюдайтесь у врача. Это важно, чтобы не упустить из внимания осложнения, если вдруг они возникнут у ребенка.

Лучше всего возвращаться в детский коллектив именно в период, когда пациент выздоравливает: хорошо себя чувствует, но испытывает остаточные симптомы заболевания. Вирус спустя три-пять дней болезни уже не активен, ребенок абсолютно не заразен для окружающих. Важно, чтобы иммунная система, находясь на пике своей активности, приспособилась к естественным условиям. Это единственный способ сформировать ее у ребенка таким образом, чтобы впоследствии он болел меньше.