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Рождественский сочельник: традиции и обычаи праздника

Рождественский сочельник, или Навечерие Рождества Христова, отмечают православные христиане 6 января, пишет calend.ru.

Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зёрна пшеницы с мёдом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник в народе было принято не есть, пока на небе не появится первая звезда, символ Вифлеемской звезды, возвестившей волхвам о рождении Христа.

На Руси в канун Рождества люди обязательно клали на стол пучок свежего сена в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нём двенадцать блюд — по числу апостолов, все блюда были постными.

С наступлением 7 января на стол разрешалось ставить мясные блюда.

В сочельник тесно переплетаются языческие и православные традиции. В этот день люди посещают торжественные церковные службы и устраивают шумные святочные забавы. 

В преддверии Рождества принято надевать новую одежду, просить прощения у людей, которых обидели, и простить всех недругов. Запрещается злословить, ругаться и выяснять отношения. Хозяйки делают уборку, а затем приступают к приготовлению блюд. 

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