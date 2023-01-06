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Рождественскими фотографиями кота митрополита Тихона поделились печорские флористы

Рождественскими фотографиями кота митрополита Псковского и Порховского Тихона поделились печорские флористы. Снимки они опубликовали в группе PECHORY FLORISTICS в социальной сети «ВКонтакте». 

Скриншот из группы PECHORY FLORISTICS

На данный момент в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре идёт подготовка к Рождеству Христову: помогают украшать обитель к празднику участники VIII флористического тура.

«К нам в гости приходил Владыка! Пушистый рыжий кот оценил уровень подготовки к празднику, осмотрел флористическую студию и даже насладился ароматом цветов, которые будут украшать храмы обители. И конечно, наш важный гость не мог не понежиться в объятьях наших умелых флористов», — рассказали в группе о визите рыжего гостя.

  • Кот Владыка
    Фото: PECHORY FLORISTICS
  • Кот Владыка
    Фото: PECHORY FLORISTICS
  • Кот Владыка
    Фото: PECHORY FLORISTICS
  • Кот Владыка
    Фото: PECHORY FLORISTICS
  • Кот Владыка
    Фото: PECHORY FLORISTICS
  • Кот Владыка
    Фото: PECHORY FLORISTICS
  • Кот Владыка
    Фото: PECHORY FLORISTICS
  • Кот Владыка
    Фото: PECHORY FLORISTICS
  • Кот Владыка
    Фото: PECHORY FLORISTICS

Ещё одну фотографию кота опубликовали в его официальном аккаунте в Telegram-канале. «Кот Владыка помогает собирать рождественские подарки от владыки Тихона. Подарки в надёжных лапах», — говорится в сообщении. 

Фото: Telegram-канал «Кот Владыка»

Владыка — главный кот Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Рыжий мейн-кун понравился псковичам, поэтому «по многочисленным просьбам» коту Владыке завели аккаунты в двух соцсетях. Почему коту дали имя Владыка, читайте здесь.

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