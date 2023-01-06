Режиссёра Никиту Михалкова перевели в реанимацию с двусторонней пневмонией

13:38, 06 января 2023, ПАИ

Российского режиссёра и председателя Союза кинематографистов Никиту Михалкова перевели в реанимацию в тяжёлом состоянии. Кинодеятель находится в одной из московских больниц, пишет Telegram-канал издания Baza в пятницу, 6 января.

По данным канала, туда Никиту Михалкова перевезли вчера из больницы № 67 в тяжёлом состоянии. Уточняется, что у него была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом. Аналогичную информацию разместил телеканал «360º».

В четверг представители кинематографиста подтвердили факт его госпитализации. При этом сообщалось, что у Никиты Михалкова диагностирован обычный грипп.

Никита Михалков — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр, обладатель премии «Оскар», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Среди самых известных фильмов Михалкова — «Пять вечеров», «Утомлённые солнцем» и др.