Соцфонд одобрил выплаты на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет

16:20, 06 января 2023, ПАИ

Социальный фонд России назначил единое пособие на 80 тыс. детей в возрасте до 17 лет. С учётом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение следующей недели, сообщается на сайте Соцфонда.

Всего к настоящему времени в Социальный фонд поступило 670 тыс. заявлений на новую выплату. Их приём начался с 28 декабря на портале госуслуг, а 4 января обращения родителей за пособием также принимали клиентские службы Социального фонда. Они работали по специальному графику, чтобы россияне могли оформить средства и обратиться за другими услугами.

Рассмотрение поданных заявлений отделения Соцфонда начали 3 января и на данный момент уже одобрили выплаты на 80 тыс. детей до 17 лет. С учётом действующих сроков предоставления единого пособия первые выплаты семьи получат в течение следующей недели. Средства будут перечислены на счёт, указанный при оформлении. Выплаты также получат 1,5 тыс. беременных женщин, по заявлениям которых было вынесено положительное решение.

Помимо этого, за первые дни января Социальный фонд одобрил выплаты на 33 тыс. первенцев до трёх лет, появившихся в семьях до конца прошлого года. Теперь эта выплата входит в единое пособие и оформляется по новым правилам. В то же время, если ребёнок появился в семье до 2023 года, родители могут получить выплату по ранее действовавшим условиям, то есть без учёта имущества и при наличии более высоких доходов у семьи – в пределах двух прожиточных минимумов на человека, а не одного, как при оформлении единого пособия.

Напомним, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребёнка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека.

Дети и родители при этом должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.