ВИДЕО Поздравление епископа Великолукский и Невельский Сергия с Рождеством Христовым

22:41, 06 января 2023, ПАИ

День православных ценностей и старинных традиций. Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Великолучан и жителей Псковской области поздравил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Поздравление, записанное местным телевидением, опубликовала Великлукская епархия.

Ранее ПАИ опубликовало поздравление митрополита Тихона жителям Псковской области.