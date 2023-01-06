ВИДЕО Поздравление епископа Великолукский и Невельский Сергия с Рождеством Христовым
День православных ценностей и старинных традиций. Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Великолучан и жителей Псковской области поздравил епископ Великолукский и Невельский Сергий. Поздравление, записанное местным телевидением, опубликовала Великлукская епархия.
Ранее ПАИ опубликовало поздравление митрополита Тихона жителям Псковской области.
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