Россиянам объяснили, как нужно вести себя на льду
Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, член Общественной палаты Московской области, рассказал, как помочь человеку, провалившемуся под лёд.
«При потеплении может возникнуть утончение льда, он может быть тонок в тех местах, где есть выходы ключей, технических сбросов, поэтому ни в коем случае нельзя выходить на лёд бездумно. Обращайте внимание на ограничивающие таблички — скорее всего, в опасных местах будут выставлены предупреждающие знаки, запрещающие выход на лёд. Очень внимательно относитесь к проталинам: если вы видите провал или мокрое пятно, не приближайтесь. Также повышенное внимание должны вызывать камыши и растительность на реке, так как там может быть тонкий лёд», — объяснил Сергей Щетинин в беседе с RT.
Эксперт пояснил, что необходимо следить за прогнозами: обычно публикуется информация о толщине льда на реках.
Он добавил, что если вы приехали в неизвестный регион, например, порыбачить, то стоит поинтересоваться у рыбаков или местных жителей, насколько безопасно выходить на лёд в этом месте.
Если нет людей, лучше взять ветку или лыжную палку, прозондировать ею лёд и снежный покров на предмет крепкости, рассказал спасатель.
Оказавшись на тонком льду, по его словам, желательно лечь, занять как можно большую площадь и ползком двигаться к берегу. Если вы увидели, что кто-то тонет, нужно сообщить об этом по номеру 112.
«Если считаете, что справитесь с оказанием помощи без причинения вреда себе самому, то постараться спасти этого человека, используя подручные средства: палки, шарф, ремень, лыжи. Можно подползти к человеку и потихонечку попытаться его вытащить», — уточнил эксперт.
Если вдруг вы провалились под лёд, в первую очередь Сергей Щетинин порекомендовал не паниковать. По его словам, при панике шансов на спасение гораздо меньше.
«Нужно избавиться от тяжёлых предметов: рюкзак, ватная одежда… Постарайтесь вытянуть руки вперёд как можно дальше, плавательными движениями ног вытолкнуть себя на лёд... Уходить по тем следам, откуда пришли, и как можно быстрее — в тепло, согреваться горячим чаем», — заключил Сергей Щетинин.
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