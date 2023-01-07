Россиянам объяснили, как нужно вести себя на льду

09:30, 07 января 2023, ПАИ

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин, член Общественной палаты Московской области, рассказал, как помочь человеку, провалившемуся под лёд.

«При потеплении может возникнуть утончение льда, он может быть тонок в тех местах, где есть выходы ключей, технических сбросов, поэтому ни в коем случае нельзя выходить на лёд бездумно. Обращайте внимание на ограничивающие таблички — скорее всего, в опасных местах будут выставлены предупреждающие знаки, запрещающие выход на лёд. Очень внимательно относитесь к проталинам: если вы видите провал или мокрое пятно, не приближайтесь. Также повышенное внимание должны вызывать камыши и растительность на реке, так как там может быть тонкий лёд», — объяснил Сергей Щетинин в беседе с RT.

Эксперт пояснил, что необходимо следить за прогнозами: обычно публикуется информация о толщине льда на реках.

Он добавил, что если вы приехали в неизвестный регион, например, порыбачить, то стоит поинтересоваться у рыбаков или местных жителей, насколько безопасно выходить на лёд в этом месте.

Если нет людей, лучше взять ветку или лыжную палку, прозондировать ею лёд и снежный покров на предмет крепкости, рассказал спасатель.

Оказавшись на тонком льду, по его словам, желательно лечь, занять как можно большую площадь и ползком двигаться к берегу. Если вы увидели, что кто-то тонет, нужно сообщить об этом по номеру 112.

«Если считаете, что справитесь с оказанием помощи без причинения вреда себе самому, то постараться спасти этого человека, используя подручные средства: палки, шарф, ремень, лыжи. Можно подползти к человеку и потихонечку попытаться его вытащить», — уточнил эксперт.

Если вдруг вы провалились под лёд, в первую очередь Сергей Щетинин порекомендовал не паниковать. По его словам, при панике шансов на спасение гораздо меньше.

«Нужно избавиться от тяжёлых предметов: рюкзак, ватная одежда… Постарайтесь вытянуть руки вперёд как можно дальше, плавательными движениями ног вытолкнуть себя на лёд... Уходить по тем следам, откуда пришли, и как можно быстрее — в тепло, согреваться горячим чаем», — заключил Сергей Щетинин.