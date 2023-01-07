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Общество

Пять пожаров ликвидировали на территории Псковской области за двое суток

За двое суток сотрудники ГУ МЧС России принимали участие в ликвидации пяти пожаров на территории Псковской области.

Так, 5 января в 15:03 в Острове на 339-м километре ФАД Р-23 в легковом автомобиле Mitsubishi ASX 2013 года выпуска выгорел моторный отсек и салон автомобиля. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросети в моторном отсеке.

В 18:46 в Пскове на улице Льва Толстого в жилом одноэтажном доме размером 4 х 8 метров огнём повреждена летняя кухня на площади 1 м2. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в помещении летней кухни.

В 20:36 в Новоржевском районе в деревне Выбор на улице Солдатова сгорел жилой дом размером 6 х 8 метров. Баня размером 4 х 4 метра выгорела изнутри по всей площади, сгорела кровля. Сарай размером 4 х 4 метра выгорел изнутри по всей площади, сгорела кровля. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Сегодня в 1:25 в Невельском районе в деревне Кисилево в бане размером 5 х 5 метров огнём повреждена кровля на площади 10 м2. Предварительная причина возгорания – неисправность печной трубы.

В 2:10 в Пскове на улице Ижорского Батальона в легковом автомобиле Mercedes-Benz Е-240 1998 года выпуска выгорел моторный отсек на площади 1,5 м2. Предварительная причина возгорания – разгерметизация топливной системы.

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