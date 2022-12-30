Губернатор Курской области высказался касательно поведения депутата областной думы

22:12, 07 января 2023, ПАИ

Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал неуместным поведение депутата областной думы Максима Васильева, чье видеоприветствие, записанное в Мексике, было опубликовано на нескольких интернет-ресурсах.

Ранее СМИ и некоторые Telegram-каналы опубликовали видеоприветствие депутата, которое он записал, находясь на пляже в Мексике. В ролике Васильев поздравляет всех с Новым годом, высказывает пожелания и делает себе коктейль. Отмечается, что первоначально запись в сети разместил один из его бывших однопартийцев.

«Так же, как и тысячи моих земляков, возмущен видеоприветом, который прислал из Мексики депутат Курской областной думы Максим Васильев. Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», — написал Старовойт.