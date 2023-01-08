Первая рыбалка нового года – на отлично

15:25, 08 января 2023, ПАИ

Трудный выбор стоял перед псковскими рыболовами-любителями в первые дни нового года. Куда податься? На реке Великой в Гоголях – ледоход, На Чудском озере лёд в Эстонию отогнало, в канале деревни Видовичи под лёд провалилась «каракатица и две «мотособаки», в Балсево, говорят, снегоход провалился. Оттепель с плюсовой температурой и дождями лёд хорошенько подпортила. А окунь на Псковском озере, как на зло, клюёт везде. Но спасибо зимушке-зиме – к 4 января, когда мы отправились на рыбалку, она ситуацию с ледовой обстановкой серьёзно подправила

На одной волне

Первая рыбалка в новом году оказалась очень даже не плохой. Но, всё по порядку. Накануне, 3 января, только распрощавшись со своими новгородскими и питерскими гостями, сразу же переключился на рыболовный лад. Какая завтра погода, с кем ехать, а главное – куда? Пролистал псковский рыболовный форум, отправил соответствующие запросы рыбакам-товарищам. К вечеру определился по всем вопросам, кроме одного – куда ехать? Ясного ответа в голове ни у меня, ни у моих завтрашних попутчиков так и не сложилось. Решили – утром встретимся в 07:00 у моего подъезда и определимся окончательно. А пока не было даже принципиального решения – на западный, на восточный или на северный берег Псковского озера ехать? Одно только было понятно – на Чудском озере делать нечего, Чудо в эту зиму пока ещё гуляет. Рыболовы там заходят на лёд, но где на два, где на один километр, о более далёких вояжах по чудскому льду я пока не слышал, во всяком случае, в южной части озера. Самый убедительный фотоответ о ледовой обстановке на Чуде дал форумчанин Артём Шилин - в 500 метрах от Островцов (рыбацкая деревня на южном берегу Чудского озера – прим. авт.) льда нет, дальше море разливанное. «Тонкий лёд, - пишет Артём - был, но и его в новогодние праздники утащило в Эстонию». Обсуждали и вариант с Тёплым озером, но оттуда, ну совсем никаких сведений. Рыба там, без сомнений, имеется, но вот со льдом всегда много вопросов. Как однажды, лет ещё пятнадцать назад, один из местных жителей-рыбаков метко охарактеризовал своё озеро: «На Тёплом и в минус тридцать можно найти, где искупаться». Так и есть, за этот период наша компания не раз в этом убеждалась.

Решение в моей голове появилось… в 6 часов утра, за час до отъезда – ехать надо в Балсово (деревня на севере Псковского озера – прим. авт.). Ночью пришло сообщение от «Михи» (источник надёжный, рыбак уважаемый) – вчера там и прямо по выходу из канала не плохо половили и те, кто ходил вправо напротив мыса Ситья. И окунь не плохой, и щучка блёсна периодически откусывала. Заманчиво, да и места нам знакомы. Но вот согласятся ли товарищи? Согласились. За что я их люблю и уважаю - за то, что мы всегда «на одной волне».

По льду – как по асфальту

Не близкая дорога была в хорошем состоянии – что асфальтная, что грунтовая. Ни лёгкий морозец, ни не большой снег нам не помешали за один час сорок минут без проблем добраться до Балсово. Удивительно, но берег уже шумел моторами «собачек» и светился разноцветными яркими огнями. Знакомая приятная суета. Не менее десятка машин с рыболовами были припаркованы у канала (позже прикинул, всего было не менее тридцати автомобилей), самые нетерпеливые уже отправлялись в тёмную даль озера. Рядом с нами урчала и светилась фарами «мотособака» серьёзного размера и с не менее серьёзным знаком «Z» на переднем капоте. Рыболовы к сложившейся ситуации выражает отношение каждый по своему.

Наши сборы были не долгие, а так, как путь по льду предполагался не близкий, то мы, не задерживаясь, отправились к заветным местам. Выбрали правое направление, идти было легко - под ногами ровный надёжный «бетон» и совсем не скользко. Вчера говорили, что без «когтей» пешее перемещение по льду было затруднительным. Но то вчера, а сегодня небольшой снежок и лёгкий морозец своё дело сделали как надо. Через сорок минут хорошего хода стали встречаться первые рыбаки, сидящие у лунок, но пока без результатов. Прошли ещё с километр в направлении обогнавших нас снегоходов и «мотособак» – уж они точно приехали куда надо. Но пока мы к ним подходили, большая часть разъехалась, на месте осталась лишь пара экипажей. Двое рыбаков из них редко, но всё же дёргали руками. Ну, что, здесь и начнём? Подойдя ближе к этой паре, увидели у одного из них и несколько окуней хорошего размера, прыгающих на льду, и даже одну зубастую, выделявшуюся своим закилограммовым размером.

Как тебя понимать, окунь?

Через пару минут и я с первой же лунки выудил своего первого окунька. Ура! 2023-й рыболовный год открыт! Но ожидаемого продолжения не последовало. Пересверлился. И тут же, как только я нащупал блесной дно, почувствовал, что кто-то уже подцепился. Второй окунёк на льду. И этот уже посолидней размером, грамм двести в полосатом точно будет. И опять никакого продолжения. Третью лунку просверлил. И вновь, как только блесна коснулась дна - поклёвка. Выудил и этого окунька, тоже толстенького. Но, одна поклёвка и всё. Ну, совсем не характерно для окуня. Окунь – стайная рыба и, как часто бывает, стоит только поймать первого полосатого, как почти сразу же следует серия поклёвок. А сегодня? Что-то не так сегодня. Наши соседи и одни, и вторые снялись и умчались куда-то в сторону полуострова Мтеж. К этому времени почти все моторизованные рыболовы именно там и сосредоточились. Просверлил я и четвёртую, и восьмую, и десятую лунку и лишь один окунёк прибавился к моему улову. Не клюёт. Что делать? У товарищей такая же картина. Давайте позавтракаем, а там видно будет. Так и сделали. Минут тридцать наслаждались посленовогодними яствами и праздничными бутербродами - на нашем дружном рыбацком «столе» и холодец был, и котлеты, и буженина, и чай с малиной и лимоном. Спасибо нашим жёнушкам, хорошо нас снарядили на новогоднюю рыбалку.

Ну, а дальше то что? Станислав сразу решил отойти метров на двести-триста и там поискать окуня. Я же с Дмитрием остались на самых первых лунках – попробуем ещё, а если ничего, то тоже отправимся на поиски полосатого. И надо же! Что откуда взялось? Почти подряд, с не большими паузами я выудил полтора десятка окуньков среднего и хорошего размера, а пара штук так и вовсе под триста грамм. И игры блесной почти никакой не требовалось – окунь атаковал приманку сразу же. И у Дмитрия такой же клёв. Клевало великолепно, но не долго, полчаса примерно. Но и на этом спасибо. А времени ещё и двенадцати нет. Не клюёт. Начал я обсверливать своё место и вблизи, и подальше – всё, «раздача» закончилась. Не менее десятка лунок ещё пробурил – ни одной поклёвки. В то же время, смотрю, а Стас уже минут пятнадцать машет руками не переставая. Молодец, нашёл свою рыбу. Пойду-ка и я к нему. Подхожу, и точно, возле санок у товарища набросано не менее полутора десятков окуней, несколько плотвичек и ершей. А-а, понятно! Он с блесны перешёл на мормышку: «На железо клевать перестало, а на мотыля – только давай» - объяснил Станислав. Но у меня мотыля не было, как и удочек для такой ловли, а потому продолжил блеснить вокруг да около. И ничего! За двадцать минут ни одного стука, ни одной поклёвки. Пойду-ка я назад, там хоть что то было. Вернулся. Дмитрий как сидел с блесной на одной лунке, так на ней и оставался: «Пока ты где то ходил, я ещё пару десятков окуней словил» - товарищ с улыбкой подвёл итог моего отсутствия. Присел я на свою первую лунку, опустил блесну и… двадцать три окуня подряд выудил за следующие полчаса. Вот это да! Много окуня не крупного, среднего размера было, но попадались и солидные горбатые. И как сегодняшнего окуня понимать? Окунёвая рыбалка, как меня обучили, это поиск, поиск и ещё раз поиск. Но сегодня такая тактика успеха не принесла, а победило простейшее сидение на одной лунке. Оказывается, и так бывает.

С днём рождения, Вадимыч!

Клевать и дальше продолжало, но уже с длительными паузами, да и размер полосатого хищника становился всё мельче. Подошёл Станислав, рыба и в его лунке «закончилась». Пора и нам заканчивать на сегодня. Отличная рыбалка получилась. Но, прежде чем отправиться на берег, решили поздравить с днём рождения нашего сослуживца и рыболова Геннадия Вадимовича Пархомова – 70 лет исполнилось в этот день товарищу. За плечами Афганистан, 25 лет нелёгкой службы в рядах 76-й воздушно-десантной дивизии, давно барахлит его сердечко, СВО на Украине добавила проблем – погиб муж его дочери. И сын Александр, офицер-десантник уже скоро год, как там с честью выполняет воинский долг. Но держится Геннадий Вадимович. Сегодня он отмечает юбилей, находясь в кругу родных и близких далеко от Пскова. Но, благо, интернет и фотоаппарат нам всем в помощь. Я выложил из своего улова на льду цифру «70», товарищи расположились рядом с окунёвой картинкой, записали на видео тёплое поздравление и отправили в Тулу. Здоровья и всего самого доброго и тебе Геннадий Вадимович, и всем твоим родным и близким!

P. S. Утренний сосед, с буквой «Z» на своём мотобуксировщике, вернулся с озера одновременно с нами. И тоже хорошо порыбачил: «С утра у Мтежа хорошо клевало, и размер крупный. Потом - затишье, а как уезжать – вновь начался великолепный клёв. С рыбы уезжал» - рассказал о своей рыбалке. Мы помогли загрузить в прицеп его «мотособаку» и поехали по домам каждый своей дорогой. Гургеном зовут нашего нового знакомца.