Глава Пскова станет гостем программы «Псковский телеграм Online» 9 января

18:00, 08 января 2023, ПАИ

Первый в 2023 году выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 9 января в 11:30.

Как прошли новогодние каникулы в Пскове, какие мероприятия и городские локации больше всего понравились псковичам и туристам ведущим Надежде Назаренко и Александру Машкарину расскажет глава Пскова Борис Елкин.

Еще один гость программы - председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова. Ведущие поговорят о том, чем занимались в нашем регионе путешественники в эти новогодние праздники, а также куда ездили отдыхать псковичи в рождественские каникулы.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 9 января, в 11:30, на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах «ВКонтакте».