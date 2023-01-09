До -7 градусов ожидается сегодня в Пскове

09:37, 09 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 9 января. Днем пройдёт небольшой снег, ночью снег и метель. На дорогах местами образуется гололедица, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Будет дуть ветер южных направлений, днем умеренный, ночью сильный порывистый. Температура воздуха днем составит -4...-9, ночью ожидается -6...-11 градусов.



В Пскове температура днем -5...-7, ночью -7...-9 градусов. В Великих Луках температура днем -6...-8, ночью -8...-10 градусов.