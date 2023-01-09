О сапсерфинге поговорят на «Серебряном дожде» 9 января
Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 9 января, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева – президент Федерации серфинга Псковской области Руслан Шалько.
- Можно ли заработать на спорте и что для этого нужно?
- Когда в Пскове откроется первая в СЗФО детская школа по сапсерфингу?
- Как псковской федерации удалось привлечь за год к этому виду спорта почти четыре тысячи человек?
- Почему псковичи массово приобщаются к сапсерфингу?
- Какую поддержку от государства ожидают спортсмены?
Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.
Напомним, в ноябре в эфире «Серебряного дождя» начала выходить серия новых радиопередач: «Бизнес-ланч», «Оглавление», «Минкульт», «Анамнез» и «Среда обитания». Подробнее о передачах читайте здесь.
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