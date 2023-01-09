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Спорт

О сапсерфинге поговорят на «Серебряном дожде» 9 января

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 9 января, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева – президент Федерации серфинга Псковской области Руслан Шалько.

  1. Можно ли заработать на спорте и что для этого нужно?
  2. Когда в Пскове откроется первая в СЗФО детская школа по сапсерфингу?
  3. Как псковской федерации удалось привлечь за год к этому виду спорта почти четыре тысячи человек?
  4. Почему псковичи массово приобщаются к сапсерфингу?
  5. Какую поддержку от государства ожидают спортсмены?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

Напомним, в ноябре в эфире «Серебряного дождя» начала выходить серия новых радиопередач: «Бизнес-ланч»«Оглавление», «Минкульт», «Анамнез» и «Среда обитания». Подробнее о передачах читайте здесь.

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