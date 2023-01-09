О сапсерфинге поговорят на «Серебряном дожде» 9 января

11:05, 09 января 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 9 января, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева – президент Федерации серфинга Псковской области Руслан Шалько.

Можно ли заработать на спорте и что для этого нужно? Когда в Пскове откроется первая в СЗФО детская школа по сапсерфингу? Как псковской федерации удалось привлечь за год к этому виду спорта почти четыре тысячи человек? Почему псковичи массово приобщаются к сапсерфингу? Какую поддержку от государства ожидают спортсмены?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.

Напомним, в ноябре в эфире «Серебряного дождя» начала выходить серия новых радиопередач: «Бизнес-ланч», «Оглавление», «Минкульт», «Анамнез» и «Среда обитания». Подробнее о передачах читайте здесь.