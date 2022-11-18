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Серия новых радиопередач выйдет в эфир «Серебряного дождя» в Пскове

Серия новых радиопередач выйдет в эфир «Серебряного дождя» в Пскове. Каждый день в 14:00 достаточно будет всего лишь настроиться на волну 88,3 FM, чтобы узнать о новостях из мира псковского бизнеса, политики, сферы здравоохранения, культуры, строительства и ЖКХ. Ведущие сразу пяти новых программ в течение часовых эфиров будут бить словом по бездорожью и разгильдяйству, удивляться, расстраиваться, хвалить и возмущаться без перерывов на рекламу.

Ищем дело с «Бизнес-ланчем»

Новая программа «Бизнес-ланч» стартует в эфире радиостанции «Серебряный дождь». Она будет выходить еженедельно по понедельникам в 14:00. Как превратить свое увлечение в прибыльное дело? Какие лайфхаки нужно знать, чтобы не прогореть? Как можно открыть бизнес без стартового капитала? Правда ли, что период кризиса - самое успешное время для стартапов? И в чем он - секрет успеха российских предпринимателей?

В этом и многом другом ведущие Алексей Семёнов и Сергей Пакреев будут разбираться вместе с радиослушателями и гостями студии: ведущими предпринимателями и руководителями производств в самых разных сферах - от промышленности до общепита, от агробизнеса до туризма.

Подводные камни после обеда

Программа «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» - о главном и актуальном в политике региона с главными действующими лицами. Ведущие Александр Машкарин и Надежда Назаренко будут искать подводные камни общественно-политического процесса, причины и следствия событий и явлений в Псковской области.

Лидеры общественного мнения - политики, общественники, руководители исполнительных органов власти и главы муниципалитетов - в доверительном разговоре о том, что действительно влияет на жизнь в регионе. Программа «Оглавление» на «Серебряном дожде» будет выходить каждый вторник в 14:00.

«Дайте жалобную книгу!»

Программу «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» можно будет послушать каждую среду в 14:00.

Какие районы и объекты инфраструктуры Пскова первые в очереди на благоустройство и капремонт? Как сэкономить на оплате коммунальных услуг и кому жаловаться на их ненадлежащее качество? В этом и многом другом Елена Лешкина и Максим Андреев будут разбираться вместе с радиослушателями и гостями студии. У микрофона - руководители профильных подразделений органов власти, директора ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, эксперты и общественники.

Охота на музу

Елизавета Славятинская и Владислава Полякова в программе «Минкульт» заглянут «за кулисы» профессиональной деятельности гостей, узнают неочевидные факты, любопытные подробности и вместе со слушателями станут чуть ближе к прекрасному. В эфире - музыканты, художники, режиссеры, кинообозреватели, искусствоведы и просто творческие люди с беседами о культуре, про культуру и около культуры каждую неделю по четвергам в 14:00.

История болезней

Программа «Анамнез» будет выходить в эфир по пятницам в 14:00. Лариса Малкова и Алёна Комарова пригласят медиков для бесед о здоровье: как сберечь, как помочь, как не допустить, как вовремя заметить. Ведущие соберут подробный анамнез вместе с профессионалами.

В эфире - больные вопросы, спорные диагнозы, неочевидные симптомы, пугающие факты и удивительные истории.

Трансляцию всех эфиров можно будет смотреть на сайте ПАИ и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/paipskov.

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