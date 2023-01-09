Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против актера Смольянинова

11:18, 09 января 2023, ПАИ

Возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова поручил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — говорится в Telegram-канале СКР.

Покинувший Россию Смольянинов в интервью одному из украинских изданий заявил, что если бы он принимал участие в конфликте, то на стороне Украины. Также он заявил, что ему «плевать» на Россию, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел».

Напомним, что в конце октября 2022 года Гагаринский суд Москвы признал Смольянинова виновным по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Поводом для возбуждения дела послужило интервью актера, где он негативно высказался в отношении спецоперации по защите Донбасса.