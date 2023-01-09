Жительница Усвят незаконно прописала гражданина Белоруссии
Жительница Усвят подозревается в нарушении миграционного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По версии следствия, в декабре безработная жительница поселка Усвяты 1986 года рождения осуществила на территории города Великие Луки фиктивную регистрацию гражданина Республики Беларусь. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.
Как отметили в ведомстве, с такими фактами в регионе стражам правопорядка приходится сталкиваться довольно часто. В связи с этим полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные нарушения.
Комментарии: 0 Обсудить >>>