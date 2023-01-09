В новогодние праздники псковичи вызывали скорую более 6000 раз

15:22, 09 января 2023, ПАИ

В новогодние праздники псковичи вызывали скорую более шести тысяч раз. Об этом сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Новогодние каникулы - время усиленной работы скорой помощи, - констатировал медик. - За период с 31 декабря по 8 января Псковская станция скорой медпомощи обслужила более 6 тысяч вызовов. В среднем было около 640-650 вызовов в сутки. Из них самые сложные - выезды на ДТП».

Таких вызовов в праздники было 46, 52 раза скорую вызывали к пострадавшим при пожарах. Большую часть вызовов составляли визиты к пациентам с ОРЗ и пневмонией. «Причём из шести тысяч только 2 617 - это вызовы скорой помощи, а остальные могли просто обратиться в поликлинику», - отметил Денис Сачков.