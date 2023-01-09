Пятеро сбежавших от мобилизации россиян живут в аэропорту Сеула

23:25, 09 января 2023, ПАИ

Сбежавшие от мобилизации россияне несколько месяцев живут в аэропорту Сеула, пишет Telegram-канал «Россия сейчас».

Пятеро мужчин сразу по прибытии подали заявления на получение статуса беженцев. Власти Южной Кореи отказали скрывающимся от мобилизации россиянам в запросе, сославшись на то, что уклонение от призыва не является основанием для предоставления убежища. Мужчины выживают за счёт помощи Минюста Кореи. Им полагается булочка и пакет сока на завтрак и ужин, а на обед — рис с курицей.

В данный момент их не депортируют, но и не предоставляют убежище. Если южнокорейский суд поддержит пятерых мужчин, то они получат визу G-1, которая гарантирует им временное пребывание в Корее до прохождения процедуры проверки на статус беженца. Если суд вынесет решение не в их пользу, то, скорее всего, их депортируют на родину.