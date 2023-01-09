Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

Пятеро сбежавших от мобилизации россиян живут в аэропорту Сеула

В данный момент молодых людей не депортируют, но и не предоставляют убежище. Фото Telegram

Сбежавшие от мобилизации россияне несколько месяцев живут в аэропорту Сеула, пишет Telegram-канал «Россия сейчас».

Пятеро мужчин сразу по прибытии подали заявления на получение статуса беженцев. Власти Южной Кореи отказали скрывающимся от мобилизации россиянам в запросе, сославшись на то, что уклонение от призыва не является основанием для предоставления убежища. Мужчины выживают за счёт помощи Минюста Кореи. Им полагается булочка и пакет сока на завтрак и ужин, а на обед — рис с курицей.

В данный момент их не депортируют, но и не предоставляют убежище. Если южнокорейский суд поддержит пятерых мужчин, то они получат визу G-1, которая гарантирует им временное пребывание в Корее до прохождения процедуры проверки на статус беженца. Если суд вынесет решение не в их пользу, то, скорее всего, их депортируют на родину.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 января 2023

Пятеро сбежавших от мобилизации россиян живут в аэропорту Сеула
07 января 2023

В Днепропетровске снесут памятник создателю советских ВДВ
06 января 2023

Режиссёр Джеймс Кэмерон установил два новых рекорда
05 января 2023

Президент России поручил прекратить огонь на время Рождества
04 января 2023

Депутат Госдумы: США собираются нанести ракетные удары по бизнес-центру «Москва-Сити»
04 января 2023

Киев планирует серьёзное наступление весной — военная разведка Украины
04 января 2023

В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке
04 января 2023

Количество погибших российских военных в Макеевке увеличилось

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...