«Дай мне в лоб, чтобы привести в чувство»: жительница Польши выгнала украинских беженцев

09:16, 10 января 2023, ПАИ

Жительница Польши выгнала из своего дома украинскую беженку и ее дочь, которых приняла «по зову сердца», пишет издание Noizz.pl.

«Главной проблемой оказались эти несчастные пельмени», - пожаловалась она.

Тереза, повар по профессии, рассказала, что предложила беженке с Украины Наталье, которую она приютила вместе с ее дочерью, готовить еду на продажу – пельмени и украинский борщ.



Они сделали фотографии и дали объявление в социальной сети. Заказов оказалось колоссальное число. Украинка лепила пельмени, а хозяйка дома запаковывала их в пакеты и развозила. Сначала дела шли хорошо, однако позже гости, по словам Терезы, стали пытаться устанавливать свои порядки, а кухня превратилась в производственную площадку и была занята по несколько часов в день.

В итоге Тереза не выдержала и нашла Наталье работу с проживанием. «Я совершила ошибку, я иначе представляла себе эту помощь. Вернувшись, я сказала мужу: если я еще когда-нибудь захочу пригласить кого-то к себе пожить, дай мне в лоб, чтобы привести меня в чувство», - заявила женщина.



