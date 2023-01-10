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Общество

Псковички связали десятки пар носков для участников СВО

Жительницы Пскова связали носки и собрали посылки для военнослужащих, находящихся на передовой. Об этом сообщается в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

«Вторая посылка от нашего округа готовится к передаче военным. Смело можно гордиться нашими соседками и землячками. Все праздничные дни женщины трудились не покладая рук - вязали носки для ребят. В этот раз отправляем 34 пары добротных наитеплейших носков», - говорится в сообщении.

Фото здесь и далее: сообщество «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище - окраины Пскова» в соцсети «ВКонтакте»

Также отмечается, что к сбору помощи подключилась служба помощи «Белый цветок». Прихожане храма в Крестах помогли собрать необходимые вещи.

«Одна женщина попросила вложить в вязаные носочки шоколадки парням. Все сделано. Ждем еще один пункт из списка (заказано, в пути) и повезем передавать... Продолжим утеплять воинов вместе. Сердечное спасибо всем, кто не остаётся в стороне», - сказали участники сбора.

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