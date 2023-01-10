На 40 человек уменьшится число депутатов в Пыталовском районе

12:51, 10 января 2023, ПАИ

На сколько сократится количество депутатов в Пыталовском районе после преобразования в муниципальный округ, рассказала глава Вера Кондратьева на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она отметила, что на территории муниципального образования насчитывается четыре поселения. В каждом из них депутатский корпус составляет 10 человек, также есть районное Собрание из 15 человек, то есть в Пыталовском районе работают 55 депутатов. По её словам, в перспективе должно остаться всего 15 депутатов. Их количество уменьшится в разы, а качество работы повысится, подчеркнула глава района.

«Мы работаем над уровнем депутатов, которые составят новое Собрание. Будем учитывать имеющиеся пожелания. Если кто-то согласится работать территориальным помощником у будущего начальника территориального отдела – он будет на общественных началах оказывать помощь», – рассказала Вера Кондратьева.

Глава Пыталовского района заметила, что сейчас ведется большая подготовительная работа. «Необходимо услышать всех: и депутатов, и тех, кто поселенческий и районный уровень возглавляет, прислушаться к мнению населения», - сказала она.