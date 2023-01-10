«Как в музее»: Михаил Ведерников побывал в обновлённом техническом лицее Пскова

12:26, 10 января 2023, ПАИ

В здании бывшей Мариинской женской гимназии, где размещается Псковский технический лицей (ПТЛ), возобновились занятия после проведения масштабных ремонтно-реставрационных работ. Обновленные помещения осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Губернатор осмотрел помещения и пообщался с педагогами. «Как в музее», - отметил глава региона, оценивая проведенную реставрацию и ремонт.

Строители выполнили капитальный ремонт кровли и инженерных сетей, обновили фасад здания, отремонтировали пищеблок, столовую, актовый зал, рекреации и учебные классы. Все помещения оснащены новой мебелью и оборудованием. Для спортзала, которого до капремонта здесь никогда не было, приобретен спортивный инвентарь. Кроме того, установлен подъемник для маломобильных граждан. В рекреации первого этажа поставили теннисный стол.

Модернизация лицея осуществлена в рамках государственной программы «Развитие образования» на средства федеральной субсидии в размере около 224 млн рублей.

В ходе реконструкции сохранены некоторые элементы отделки исторического здания Мариинской гимназии, в актовом зале восстановлена лепнина.

Директор Псковского технического лицея Светлана Озерова отметила, что после ремонта здесь стало просторнее и светлее. «Дети, вернувшись сюда, называют лицей дворцом и музеем, - поделилась она. – Но главное, что теперь у нас есть все необходимое для проведения практических занятий и опытов».

Михаил Ведерников уточнил, все ли работы выполнены с надлежащим качеством. «Вопросов к подрядчику нет», - ответила Светлана Озерова.

Губернатор положительно оценил все изменения, которые произошли в здании ПТЛ, и поздравил руководство лицея, педколлектив и учащихся с возвращением в родные стены. Ребятам он пожелал успехов в учебе, а преподавательскому составу интересной работы.

В Псковском техническом лицее обучаются школьники с 7 по 11 класс. Они занимаются углубленным изучением физики и математики, а также информационных технологий. В лицее осуществляется и предпрофильная и профильная подготовка учащихся по технологическому и естественно-научному направлениям. В процессе обучения присутствуют элементы вузовской методики.

На протяжении последних трех лет лицей занимает первое место в рейтинге лучших школ Псковской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Сейчас в лицее обучаются 500 детей. Образовательный процесс организован в одну смену.