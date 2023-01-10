Жителям муниципальных округов Псковской области не придется менять документы

15:53, 10 января 2023, ПАИ

Псковичам, проживающим в муниципалитетах региона, которые подвергнутся трансформации, не придется менять документы. Об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

«Если мы говорим об администрациях [муниципалитетов], то там действительно будут расходы, связанные с изменением бланков, штампов, печатей и т. п. Но это не такие существенные расходы. Жителям ничего не нужно будет менять, потому что в законе об административно-территориальном делении все-таки единицы сохранятся все и наименование района сохранится. Будет просто указано, что этот район работает в границах муниципального округа», — пояснила она.

Елена Тимашова подчеркнула, что в этом случае важно, что жителям никуда не придётся идти с кучей документов.

«Прописка, регистрация – это всё сохраняется. То есть никаких изменений в документах жителей быть не должно. Если где-то у кого-то указано наименование муниципального образования, в таком случае, когда человек будет совершать какие-то сделки с этим имуществом, информация будет передаваться при помощи межведомственных взаимодействий», — подчеркнула гостья студии.