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Общество

В Псковской области начался прием заявок на конкурс «Спасем жизнь вместе»

Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» проводится в Псковской области с 10 января по 20 февраля. Его организовало управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД по региону, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства области.

Конкурс проводится для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, сформировать в обществе негативное отношение к их незаконному потреблению.

В творческом состязании могут принять участие граждане и юрлица, а также авторские коллективы. Конкурсная работа, ее содержание, сюжет не должны противоречить законодательству Российской Федерации.

Номинации конкурса: «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни», «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа».

Работы с заявками принимаются в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области до 20 февраля 2023 года по адресу: Псков, улица Ипподромная, дом 118. Адрес электронной почты для направления заявок: ukonpskov@mail.ru.

Работы победителей регионального этапа будут направлены для участия во всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел РФ.

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