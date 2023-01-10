Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Улицу Карла Маркса в Пскове могут отремонтировать до 2026 года

Ремонт улицы Карла Маркса в Пскове планируют провести в период 2024-2026 годов при условии достаточного финансирования. Об этом сообщил представитель администрации города, комментируя пост в Telegram-канале «Псков. За рулём», посвящённый возвращению двухстороннего движения на улице Карла Маркса.

Так, псковичи в комментариях отметили, что после высокой транспортной нагрузки улице необходим ремонт. «Ремонт дороги на улице Карла Маркса планируется в период 2024-2026 годов при условии достаточного финансирования», — ответили в администрации.

Напомним, с 15 февраля на всей улице Карла Маркса было введено одностороннее движение. Решение было принято администрацией Пскова совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Пскову в целях реорганизации движения автомобильного транспорта на время реконструкции Советского (Троицкого) моста.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 января 2023

В Бежаницком районе молодые парни впервые встали на воинский учёт
10 января 2023

Елена Бибикова заняла третье место в федеральном рейтинге «Псковской правды»
10 января 2023

Светлана Мельникова поднялась на 13 позиций в медиарейтинге «Псковской правды»
10 января 2023

Андрей Турчак вошёл в топ-5 регионального медиарейтинга «Псковской правды»
10 января 2023

Александр Котов вошел в число лидеров медиарейтинга «Псковской правды»
10 января 2023

Михаил Ведерников возглавил региональный медиарейтинг «Псковской правды»
10 января 2023

Гдовские спасатели провели разведку ледовой обстановки на Чудском озере

10 января 2023

На авторскую экскурсию о Спегальском приглашают псковичей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...