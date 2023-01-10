Улицу Карла Маркса в Пскове могут отремонтировать до 2026 года

16:34, 10 января 2023, ПАИ

Ремонт улицы Карла Маркса в Пскове планируют провести в период 2024-2026 годов при условии достаточного финансирования. Об этом сообщил представитель администрации города, комментируя пост в Telegram-канале «Псков. За рулём», посвящённый возвращению двухстороннего движения на улице Карла Маркса.

Так, псковичи в комментариях отметили, что после высокой транспортной нагрузки улице необходим ремонт. «Ремонт дороги на улице Карла Маркса планируется в период 2024-2026 годов при условии достаточного финансирования», — ответили в администрации.

Напомним, с 15 февраля на всей улице Карла Маркса было введено одностороннее движение. Решение было принято администрацией Пскова совместно с ОГИБДД УМВД России по городу Пскову в целях реорганизации движения автомобильного транспорта на время реконструкции Советского (Троицкого) моста.