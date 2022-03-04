Возобновлено двухстороннее движение на участке улицы Карла Маркса в Пскове

09:34, 04 марта 2022, ПАИ

В Пскове сегодня, 4 марта, будет возобновлено двухстороннее движение на участке улицы Карла Маркса.

Как ранее сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин, после закрытия Троицкого моста на заседании Общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству провели анализ дорожной обстановки, после чего было принято решение вернуть на участке дороги от улицы Свердлова до улицы Кузнецкой двухстороннее движение.

15 февраля в связи с необходимостью реорганизации движения автомобильного транспорта на время реконструкции Троицкого (Советского) моста приняли решение ввести одностороннее движение на протяжении всей улицы Карла Маркса.

Напомним, Троицкий мост в Пскове закрылся для транспорта и пешеходов 1 марта. Подрядчик уже приступил к разборке аварийного сооружения и возведению нового. По контракту реконструкция должна завершиться до июля 2023 года, однако движение по мостовому сооружению откроют уже к концу 2022 года.

По словам Бориса Елкина, первые дни после закрытия моста на реконструкцию администрация города совместно с УГИБДД будет анализировать транспортные потоки и где-то, возможно, будут пересматривать организацию дорожного движения, чтобы облегчить и минимизировать ограничения.

Временные автобусные маршруты на период перекрытия движения по Советскому мосту можно посмотреть здесь.