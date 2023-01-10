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Культура

Псковские туроператоры оценили выставку «Россия. Истоки»

Фото: Изборский музей-заповедник

Презентация нового выставочного зала и выставки «Россия. Истоки» для псковских туроператоров прошла в музее-заповеднике «Изборск» 10 января, сообщается в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». 

В рамках мероприятия партнеры музея осмотрели выставку, познакомились с возможностями нового выставочного пространства и посетили экспозицию «Изборск - святые места для русской культуры». Участники презентации отметили, что выставка «Россия. Истоки» позволит разнообразить экскурсионные маршруты по Изборску, особенно это актуально для туристов, посещающих музей в зимние месяцы. 

Общение продолжилось в неформальной обстановке за чаем из самовара в музейном кафе. Директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская поблагодарила туроператоров за многолетнее сотрудничество и рассказала о планах на новый год.

Напомним, на выставке «Россия. Истоки»  представлены произведения великих художников - Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова, Бориса Кустодиева, Михаила Авилова и многих других мастеров русского искусства. Выставка работает ежедневно с 10:00 до 17:00 до 26 февраля.

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