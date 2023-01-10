Поджог мог стать причиной пожара в псковском ресторане «Мюнхель» – собственник

18:00, 10 января 2023, ПАИ

Пожар в ресторане «Мюнхель» случился в Пскове 8 января. Для этого заведения он оказался уже не первым. И мнения пожарных инспекторов и руководителя компании, которой принадлежит ресторан, о причинах возгорания вновь разошлись, теперь окончательный вывод должна будет сделать полиция.

Новое возгорание в «Мюнхеле» случилось днём 8 января. По официальной информации МЧС, пожар произошёл в подсобном помещении и его площадь составила около 150 квадратных метров. Предварительно, причиной вновь называется нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи-мангала.

В то же время ресторатор, которому принадлежит «Мюнхель», Андрей Филатов заметил, что в момент возгорания рабочий день в ресторане ещё только начинался, а источник огня был вовсе не там, где находится мангал.

«Кому-то наша позиция, может быть, и не нравится. Просто так ничего не бывает», - объяснил он возможный повод для совершения преступления.

Подробнее о том, что подозревает собственник и кто будет восстанавливать здание, узнал «АиФ-Псков».