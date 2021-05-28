В ресторане «Мюнхель» в Пскове произошел пожар

20:48, 28 мая 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















В ресторане «Мюнхель» в Пскове 28 мая произошел пожар, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Возгорание произошло на втором этаже в помещении на Октябрьском проспекте, 27 около 20:40. Гостей кафе эвакуировали на улицу.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиция. Пожарные ликвидируют возгорание. На данный момент на месте происшествия работают 18 человек личного сотава и 6 единиц техники.