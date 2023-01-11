Эксперты назвали высокооплачиваемые вакансии в Псковской области

08:40, 11 января 2023, ПАИ

В начале 2023 года наибольшее число высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 150 000 рублей и выше в Псковской области разместили работодатели из отрасли перевозок и логистики – 20 % предложений о работе с высоким доходом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе hh.ru.

На втором месте по числу «дорогих» вакансий стоит ИТ-отрасль (16 % предложений о работе за последнее время). На третьем месте по числу вакансий с высокой зарплатой в Псковской области находятся работодатели из сферы строительства и недвижимости (3 % «дорогих» вакансий).

Сложнее всего найти работу с высокой зарплатой в Псковской области в январе в сфере «Управление многопрофильными активами» – менее 1 % высокооплачиваемых вакансий за последнее время.

При этом, согласно данным Банка данных заработных плат hh.ru, в январе 2023 года 20 % региональных компаний планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5 % от текущего уровня зарплаты. Еще 10 % компаний начнут пересмотр зарплат в марте. При этом еще 30 % местных работодателей приступят к вопросу индексации зарплат своих сотрудников лишь в апреле, остальные компании оставили рассмотрение этого вопроса на второе полугодие 2023 года.