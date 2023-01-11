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Борис Елкин рассказал, какие крупные объекты начали строить в Пскове в 2022 году

Какие крупные объекты начали строить в Пскове в 2022 году, рассказал в своём Telegram-канале глава города Борис Елкин. 

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы города Бориса Елкина

Глава города отметил строительство дома на 198 квартир, который позволит расселить более 50 аварийных домов, пять многоквартирных домов для детей-сирот, современный библиотечный центр на базе здания бывшего кинотеатра «Октябрь», магистральные сети ливневой канализации и внутриквартальные инженерные сети для микрорайона Сиреневый, водозабор в микрорайоне Псковкирпич и канализационную насосную станцию на улице Линейной.

«Кроме того, разрабатывается проект реконструкции участка ливневой канализации по улице Инженерной. Заключены контракты на строительство станции умягчения воды на подземном водозаборе на улице Леона Поземского и школы на 525 мест на улице Киселева», — говорится в сообщении.

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