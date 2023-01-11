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Общество

В России может закрыться более 10% таксопарков

Около 12% владельцев российских таксопарков задумались о ликвидации бизнеса в связи с его убыточностью. К таким выводам пришли эксперты Общественного совета по развитию такси, пишет газета «Известия». 

Около трети рынка (29%) закончили 2022 год с убытком, но готовы сохранить бизнес за счет «ранее накопленных ресурсов». Хуже всего при этом чувствовали себя небольшие таксопарки с количеством автомобилей менее 50 штук, уточнили общественники.

Половина опрошенных таксопарков (51%) подходили к концу года в небольшом плюсе, а 8% — заявили о достаточной прибыли по итогам 2022 года.

В пандемийный период (2020-2021 года) о закрытии бизнеса заявляли около 8% предприятий такси, о сокращении части бизнеса — 35% таксопарков, напомнили в совете. 

Основной проблемой для такси в 2022 году стал уход ряда иностранных автопроизводителей с российского рынка. Проблемы с обслуживанием автомобилей и закупкой автозапчастей у таксопарков начались еще в марте.  

К декабрю лишь 4% владельцев таксопарков продолжали испытывать сложности с поиском или наличием запчастей для своих машин, при этом 77% опрошенных все еще указывали на их высокую стоимость, уточняют эксперты.
 

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