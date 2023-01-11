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Первое и важное правило использования кредитки назвали россиянам

Правило первое и самое важное — чтобы кредитная карта была максимально полезной, следите за грейс-периодом, то есть, беспроцентным использованием банковских средств, рассказал руководитель блока розничного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

«Разные банки предлагают разные условия. В среднем по рынку сейчас льготный период составляет 100-120 дней. Чтобы не платить проценты, нужно успеть вернуть потраченные средства за это время», — говорится в сообщении, передает агентство «Прайм». 

Также Алексей Охорзин посоветовал не допускать просрочки ежемесячного платежа — ведь это влияет на кредитную историю плательщика.

Еще один важный совет — использовать кредитную карту только для безналичного расчета или онлайн-платежей: «если вам необходимо снять наличные или сделать перевод, то в таком случае, как правило, банки берут дополнительную комиссию за снятие или ликвидируют льготный период, и проценты начнут начисляться сразу же», — напомнил он.

Если погасить полную задолженность по кредитному лимиту в льготный период все же не удалось, то нужно в обязательном порядке ежемесячно вносить минимальные платежи, рассчитанные банком. «При возможности, вносите сумму больше обязательного платежа — это позволит в итоге уменьшить сумму уплаченных процентов за использование кредитных средств», — добавил эксперт.

Помимо прочего, Алексей Охорзин порекомендовал следить за своей кредитной картой в мобильном приложении. Там можно посмотреть все свои покупки или переводы и снятия наличных, остаток долга, ежемесячный платеж.

Среди плюсов использования кредитных карт эксперт назвал следующее: на кредитной карте можно зарабатывать. Как правило, большинство банков предлагают привязать кредитку к программе лояльности, с помощью которой можно копить баллы и менять их на рубли, получать повышенный кешбэк или использовать привилегии от партнеров — например, получать дополнительные мили в авиакомпаниях или скидки в магазинах.

Еще он рассказал, что если владелец кредитной карты по мнению банка является добросовестным плательщиком с хорошей кредитной историей, то банк может увеличить кредитный лимит, а владелец имеет право отказаться от увеличения или просто не пользоваться им. Кредитная организация проинформирует об этом с помощью смс или звонка от сотрудника банка.

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