Большинство псковичей считают кредит долговой ямой – опрос

09:31, 11 января 2023, ПАИ

Мнение о том, что кредит — это путь в долговую яму, сегодня разделяют 6 из 10 псковичей, сообщает SuperJob по итогам опроса.

При этом свежий опыт использования заемных средств есть у каждого третьего. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения города.

Отметим, что с 1 января 2023 года Центробанк ограничил выдачу высокорискованных кредитов: требования к заемщикам станут жестче, а сами займы — дороже. Между тем кредиты остаются достаточно популярным способом решения финансовых проблем: за последние полгода пользоваться ими доводилось каждому третьему псковичу (31%). Чаще всего в долг у банков берут опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет: 36% из них взяли кредит в последние 6 месяцев.



С точки зрения 62% псковичей, кредиты — это не что иное, как прямая дорога в долговую яму, тогда как 17%, напротив, убеждены, что это отличная возможность приобрести желаемое. Положительное мнение о кредитах чаще разделяют те, кто ими пользовался (25% против 9%). Тех, кто считает займы полезным финансовым инструментом, вдвое больше среди опрошенных старше 45 лет, чем среди респондентов до 34 (16% против 8%). Исключительно негативное представление об этой банковской услуге более характерно для мужчин, чем для женщин (70% против 56%).