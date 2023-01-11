Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Большинство псковичей считают кредит долговой ямой – опрос

Мнение о том, что кредит — это путь в долговую яму, сегодня разделяют 6 из 10 псковичей, сообщает SuperJob по итогам опроса.

При этом свежий опыт использования заемных средств есть у каждого третьего. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие представители экономически активного населения города.

Отметим, что с 1 января 2023 года Центробанк ограничил выдачу высокорискованных кредитов: требования к заемщикам станут жестче, а сами займы — дороже. Между тем кредиты остаются достаточно популярным способом решения финансовых проблем: за последние полгода пользоваться ими доводилось каждому третьему псковичу (31%). Чаще всего в долг у банков берут опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет: 36% из них взяли кредит в последние 6 месяцев.

С точки зрения 62% псковичей, кредиты — это не что иное, как прямая дорога в долговую яму, тогда как 17%, напротив, убеждены, что это отличная возможность приобрести желаемое. Положительное мнение о кредитах чаще разделяют те, кто ими пользовался (25% против 9%). Тех, кто считает займы полезным финансовым инструментом, вдвое больше среди опрошенных старше 45 лет, чем среди респондентов до 34 (16% против 8%). Исключительно негативное представление об этой банковской услуге более характерно для мужчин, чем для женщин (70% против 56%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2023

Новая программа высшего образования появится в ПсковГУ

11 января 2023

До -3 градусов ожидается сегодня в Пскове

11 января 2023

Псковичи устроили флешмоб в поддержку избитого сотрудника «управляйки»

11 января 2023

Псковичей предупредили о возможном отключении воды
11 января 2023

Борис Елкин рассказал, какие крупные объекты начали строить в Пскове в 2022 году
11 января 2023

Сбои в энергоснабжении из-за осадков ожидаются в Псковской области
11 января 2023

День заповедников и национальных парков России отмечается 11 января
11 января 2023

В Пыталовском районе отремонтируют автодорогу из Печор до Вышгородка

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...