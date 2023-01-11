Cтатус музеев в вузах предложили закрепить законодательно

09:40, 11 января 2023, ПАИ

Законопроект о правовом статусе университетских музеев внесут в весеннюю сессию депутаты Госдумы. Он предусматривает финансирование их деятельности, рассказали авторы инициативы.

«По госзаданию ректор не может тратить денежные средства на развитие таких музеев. Почему? Потому что для самих вузов это не профильная деятельность. И с этого все началось: мы стали общаться с вузами из разных регионов России, с руководителями таких музеев, и, действительно, появилось много вопросов. Этот законопроект очень важен, потому что он сможет дать дополнительный импульс развитию системы таких музеев», — рассказала «Известиям» автор инициативы, заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член «Единой России» Ольга Занко.

Законопроект готовится к внесению уже в весеннюю сессию, уточнила законодатель. При этом музеи существуют почти в каждом втором университете страны: сегодня их более 300, а всего в России официально 708 университетов, сказала она.

Представители университетских музеев, в свою очередь, отметили, что такая инициатива позволит еще и создать новые рабочие места, так как финансирование даст возможность нанять сотрудников для университетских музеев, и они в результате приобретут совершенно иные масштабы.