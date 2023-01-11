Названы самые опасные страны мира в 2023 году

09:40, 11 января 2023, ПАИ

Тремя самыми опасными странами мира по количеству преступлений на каждые 100 тысяч населения в 2023 году названы Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Южная Африка. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала World Population Review.

Отмечается, что в Венесуэле совершается более 80 преступлений на каждые 100 тысяч населения. По данным аналитиков, это примерно вдвое превышает показатели России.

Тем временем на четвертом месте в списке расположился Афганистан, на пятом — Гондурас, на шестом — Тринидад и Тобаго. Далее в рейтинге следуют Гайана, Сальвадор и Бразилия. Замыкает топ-10 самых опасных стран мира Ямайка.