Три предприятия-фантома выявили в Псковской области

10:50, 11 января 2023, ПАИ

501 нарушение зарегистрировали специалисты в Псковской области при оформлении ветеринарно-сопроводительных документов в системе «Меркурий» за 2022 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Россельхознадзора.

Чаще всего нарушения допускали при оформлении документов на молочную, мясную и рыбную продукцию. Самыми распространёнными из них стали: отсутствие информации о результатах ветеринарно-санитарной экспертизы и недостоверные сведения о ней, нарушение прослеживаемости продукции, оформление ВСД на продукцию с истекшим сроком годности, указание неверных целей при оформлении сертификата.

Сотрудники управления направили 501 предупреждение, заблокировали четырех пользователей, у четырех приостановили регистрацию, а ещё столько же оставили без регистрации в системе «Меркурий» по фактам выявленных нарушений. Также два юридических лица привлекли к административной ответственности за нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

Кроме того, в 2022 году мониторинговая группа выявила три предприятия-фантома, деятельность которых не была подтверждена по указанным адресам регистраций производственных площадок, и одного пользователя, незаконно осуществляющего выписку ветеринарных сопроводительных документов на площадке иного хозяйствующего субъекта в Псковской области.

Все предприятия исключили из реестра поднадзорных объектов, их регистрацию в информационной системе в области ветеринарии аннулировали, а информацию об их деятельности передали в Федеральную налоговую службу и управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области для принятия мер в рамках возложенных компетенций.